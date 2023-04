Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Diebstahl in Buchhandlung/ Bundespolizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots)

Bereits am Samstagabend kam es am Bahnhof in Baden-Baden zu einem Diebstahl mit einem Messer. Gegen 18:45 Uhr betrat ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger die Buchhandlung am Bahnhof in Baden-Baden. Aus dem Kühlschrank entnahm der Mann drei Dosen und eine Flasche Bier. Er begab sich daraufhin an die Kasse und legte die Gegenstände auf den Tresen. Als die Mitarbeiterin der Buchhandlung die Gegenstände abkassieren wolle, zog der Mann ein Messer aus der Jacke und hielt es in Richtung der Mitarbeiterin. Anschließend nahm er die Dosen und die Bierflasche und verließ die Buchhandlung ohne die Getränke zu bezahlen. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur oben genannten Uhrzeit verdächtige Beobachtungen rund um den Bahnhof Baden-Baden gemacht hat oder Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell