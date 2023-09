Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen/Fils - Rote Ampel missachtet

Am Samstag überschlug sich ein Auto auf der B10

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr war eine 71-Jährige mit ihrem Seat auf der B 10 von Geislingen in Richtung Göppingen unterwegs. Als die Ampel an der Zufahrt von Gingen bereits auf Rot schaltete, beschleunigte sie, um noch über die Kreuzung zu fahren. Dabei prallte sie gegen den Kia einer 69-jährigen, die von Gingen kam und bei grüner Ampel nach links in Richtung Geislingen abbiegen wollte. Der Aufprall war derart heftig, dass sich der Seat drehte, bevor er sich überschlug und nach ca. 30 Metern auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die Unfallverursacherin erlitt dabei zum Glück nur leichte Verletzungen. Beide Autofahrerinnen wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Autos waren beide nicht mehr fahrbereit. Für die Bergung durch den Abschleppdienst musste die B 10 für längere Zeit halbseitig gesperrt werden. Laut Angaben der Geislinger Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

