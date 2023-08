Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr/Bundespolizei ermittelt

Gernsbach (ots)

Gestern Abend (17.08) kam es in Gernsbach, an einem Bahnübergang in der Hebelstraße, zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollten zwei männliche Personen durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau kontrolliert werden. Beide flüchteten aber vor der Kontrolle und überstiegen hierbei eine geschlossene Bahnschranke. Der Lokführer einer aus Richtung Bahnhof Gernsbach kommenden S-Bahn gab bei Erkennen der Personen gegen 18:05 Uhr ein Warnpfiff ab, leitete eine Schnellbremsung ein und konnte dadurch einen Zusammenprall verhindern. Zu diesem Zeitpunkt war die Bahn mit einer Geschwindigkeit von ca. 60 Km/h unterwegs. Beide Personen konnten unerkannt in Richtung Haltepunkt Gernsbach Mitte entkommen.

Eine Person soll laut Beschreibung des Lokführers mit einem weißen Oberteil mit roten Streifen bekleidet gewesen sein und soll zudem eine schwarze Umhängetasche mitgeführt haben. Zur anderen Person liegt keine Beschreibung vor. Beide sollen zwischen 14-17 Jahre alt gewesen sein.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem gefährlichen Eingriff sowie zu den beiden bislang Unbekannten machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

