Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchter Fahrkartenautomatenaufbruch/Bundespolizei sucht Zeugen

Gaggenau/Bad Rotenfels (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft versuchte vergangene Nacht (18.08) den Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Bad Rotenfels Schloss aufzubohren. Es gelang eine Abdeckung zu entfernen, an das Bargeld gelangte die Täterschaft aber nicht. Der Automat ist nicht mehr funktionsfähig, die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Die Tatzeit kann auf 18.08, 03:54 Uhr festgelegt werden, da zu diesem Zeitpunkt bei der DB AG ein Aufbruchalarm ausgelöst wurde. Zu möglicher Täterschaft liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem versuchten Aufbruch oder gar zu möglicher Täterschaft machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

