Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Alkoholisiert verunfallt

Am Sonntag musste ein 36-Jähriger in Eislingen eine Blutprobe abgeben.

Ulm (ots)

Gegen 15.55 Uhr war ein 36-Jähriger mit einem VW in der Filsstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Anschließend fuhr er auf einen Parkplatz im Bereich des Bahnhofs. Dort wendete der 36-Jährige sein Fahrzeug. Hierbei übersah er wohl eine 71-Jährige. Die Seniorin war mit einer Gehhilfe unterwegs und wurde vom rückwärtsfahrenden PKW erfasst. Sie stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/851-0) nahm den Unfall auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 36-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer des VW musste eine Blutprobe abgeben. Die wird nun ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Mann getrunken hat. Sein Auto musste er stehen lassen. Die Beamten behielten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des Mannes ein.

++++1772724(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

