Am Samstag kam es zu einem Unfall bei Warthausen.

Gegen 16.34 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit einem VW von Biberach kommend in Richtung Birkenhard. Auf Höhe einer Bushaltestelle in der Aßmannshardter Straße übersah der Autofahrer wohl eine 8-Jährige. Die war gerade dabei einen Fußgängerüberweg auf ihrem Fahrrad zu überqueren. Die 8-Jährige kollidierte mit dem rechten Kotflügel des VW und stürzte. Obwohl das Kind äußerlich unverletzt schien, wurde sie zur medizinischen Untersuchung in eine umliegende Klinik verbracht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/447-0) nahm den Unfall auf. Sie schätzt den entstandenen Schaden auf rund 500 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

