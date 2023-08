Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb schlug Verkäuferin und flüchtete - Korrekturmeldung

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Montag (14.08.2023) erstattete eine 46-Jährige Anzeige gegen einen unbekannten Mann bei der Altenburger Polizei. Sie hielt sich am 12.08.2023 gegen 19:50 Uhr in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee auf. Währenddessen wollte der Unbekannte den Laden verlassen, wobei sich in seinem Rucksack mehrere unbezahlte Waren befanden. Als die Frau den Mann darauf ansprach, ergriff er die Flucht. Die 46-Jährige nahm zusammen mit einer Kollegin (55) die Verfolgung auf und konnte ihn auf dem Parkplatz stellen. Dort schlug der Mann wiederholt mit seinem Stockschirm auf die 55-jährige Verkäuferin ein. Sie erlitt hierdurch leichte Verletzungen, ihm gelang schließlich mit seiner Beute die Flucht. Zur Personenbeschreibung ist derzeit folgendes bekannt:

- Größe ca. 185 cm - schlanke Gestalt - dunkles Haar - Dreitagebart.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder der Identität machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) zu melden (Bezugsnummer: 0210876/2023). (TM)

