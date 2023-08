LPI-G: Autofahrerin prallte gegen Baum

Altenburg (ots) - Schmölln: Bei seinem Versuch einer Frau in der Sommeritzer Straße auszuweichen, stürzte ein 20-jähriger Radfahrer am 15.08.2023 gegen 15:45 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah er einen Graben. Bei seinem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

mehr