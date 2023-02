POL-EU: Zu lauter Pkw wurde sichergestellt

Euskirchen (ots) - Am 11.02.2023 gegen 15 Uhr wurde der Polizei in Euskirchen ein Verkehrsunfall mit einem geparkten PKW gemeldet. Bei der Unfallaufnahme gab 61-jähriger PKW-Fahrer an, dass er von seiner Fahrbahn abgekommen sei und den in Reihe geparkten PKW beschädigt habe. Erklären konnte der PKW-Fahrer den Unfallhergang selbst nicht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Ein vor Ort ...

mehr