POL-MR: Streitigkeiten eskalierten + Schwere Beute + Einbruch gescheitert + Autokennzeichen gestohlen + Hundebesitzerin angegriffen + Mit E- Skateboard auf der Straße + Über 1,8 Promille kurz vor Mittag u.a.

Bad Endbach - Streitigkeiten eskalierten

Am Donnerstag, 24. August, gegen 22.15 Uhr, eskalierte in der Perfstraße ein aus persönlichen Gründen entstandener Streit und mündete in Auseinandersetzungen. Letztendlich waren vier Männer an dem Vorfall beteiligt. Zwei von ihnen, der eine 21, der andere 24 Jahre alt, erlitten mutmaßlich durch einen Schraubendreher nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Es entstanden Schäden an einem Motorroller und einem Auto. Die Fahndung nach dem danach geflüchteten Verursacher, einem 22 Jahre alten Mann aus dem Kreis Gießen, verlief erfolglos. Ein 39Jähriger, der ebenfalls noch zur Hilfe geeilt war, blieb unverletzt. Bis auf den 22Jährigen leben alle Männer in der Gemeinde Bad Endbach. Die Ermittlungen zu einzelnen Tatbeteiligungen dauern noch an.

Ebsdorf - Schwere Beute

Zum Transport von zwei drei Meter langen DN 300 Stahlbetonrohren bedurfte es sicherlich eines technischen Geräts. Nach den Spuren kamen der oder die Täter mit einem Traktor oder ähnlichem Fahrzeug mit derartig profilierten Reifen auf die Baustelle in der Hauptstraße gegenüber dem Fitnessstudio. Die Tatzeit des Diebstahls war nach bislang vorliegenden Informationen am Mittwoch, 23. August, gegen 22.30 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit ein Fahrzeug auf der Baustelle gesehen? Wo sind seit Mittwochabend zwei solche Stahlbetonrohre aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Einbruch gescheitert

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem versuchten Einbruch in ein Haus mit angrenzendem Kfz.-Betrieb in der Marburger Straße, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der oder die Täter kamen nicht hinein, hinterließen aber jeweils Hebelspuren und richteten damit einen Sachschaden an der Hauseingangstür und der Tür zum Betrieb an. Wer hat zur Tatzeit zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 17 Uhr am Donnerstag, 24. August in der Marburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine oder sind mehrere Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bad Endbach - Autokennzeichen gestohlen

Auf dem Parkplatz am alten Bahnhof in Bad Endbach demontierten und stahlen beide Kennzeichen eines blauen Peugeot. Festgestellt wurde der Diebstahl der Kennzeichen BID-YH 114 am Donnerstag, 24. August, um 09.30 Uhr. Die Tatzeit des Diebstahls kann allerdings zurückliegen bis zum Donnerstag, 10. August. Wo sind die Kennzeichen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Cappel - Hundebesitzerin angegriffen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich am Montag, 21. August, zwischen 07 und 08 Uhr im Hinterhof des Mehrfamilienhauses Cappeler Straße 11 ereignete. Eine Frau erlitt Kopfverletzungen. Das 44 Jahre alte Opfer kehrte vom Gasssigehen mit dem Hund zurück, als sie jemand von hinten umstieß und ihr anschließende noch mindestens einmal gegen den Kopf trat. Nach der Rückkehr vom Gassigehen mit ihrer Hündin stieß jemand die Geschädigte an ihrer Wohnanschrift von hinten um und trat ihr, als sie auf dem Boden lag, noch mindestens einmal gegen den kopfgestoßen. Anschließend flüchtete der Täter sofort, sodass keinerlei Aussagen zu dem Täter möglich waren. Wer war zur Tatzeit in der Cappeler Straße? Wer hat eine Person aus einem Hinterhof heraus- bzw. weglaufen sehen? Wer hat eine vielleicht wartende Person beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf - Mit E- Skateboard auf der Straße unterwegs - Fahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Biedenkopf stoppte am Donnerstagmorgen (24. August), um 05.25 Uhr, in der Lindenstraße einen Mann auf einem Skateboard mit Elektroantrieb. Ein bei der Kontrolle durchgeführter Drogentest reagierte auf Amphetamine und gab der Polizei einen weiteren Grund, diese Fahrt sofort zu beenden. Das Testergebnis führte außerdem zur Veranlassung einer Blutprobe. Selbst ohne den positiven Drogentest hätte die Polizei die Weiterfahrt untersagt, denn für Skateboards mit Elektroantrieb gibt es keine Zulassung zur Nutzung im Straßenverkehr. Ein Fahren dieser Fahrzeuge, die eine Geschwindigkeit von mehr als 40 km/h erreichen und durch Gewichtsverlagerung und per Funk oder App beschleunigt und verzögert werden, ist also nur auf Privatgelände statthaft. Bei Missachtung liegt ein Fahren ohne Betriebserlaubnis, ohne Versicherungsschutz und gegen die Kennzeichenpflicht vor. Zudem erfolgt in diesen Fällen auch eine Prüfung hinsichtlich einer notwendigen Führerscheinpflicht, wobei der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Wegen des Einflusses von Betäubungsmitteln und zur Verhinderung einer Weiterfahrt stellte die Polizei das Gefährt im öffentlichen Verkehrsraum sicher.

Stadtallendorf - Über 1,8 Promille kurz vor Mittag

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer nach einer Unfallflucht festnehmen. Der Alkotest des 37 Jahre alten, im Ostkreis lebenden Mannes zeigte über 1,8 Promille.

Der Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag, 24. August, um 11.15 Uhr, den auffällig durch Stadtallendorf fahrenden Opel mit bulgarischem Kennzeichen. Er konnte den Fahrer, der das Auto dann in der Elbestraße abstellte, so gut beschreiben, dass die Polizei Stadtallendorf den Mann schließlich in unmittelbarer Nähe festnahm. Der führerscheinlose Manns tritt zwar die Fahrereigenschaft ab, allerdings waren die Aussagen des Augenzeugen eindeutig. Der Alkotest gegen 11.45 Uhr zeigte dann 1,81 Promille an, sodass die Polizei die notwendige Blutprobe veranlasste. Auf seiner Fahrtstrecke beobachtete der Zeuge noch einen Unfall. Der Opelfahrer kam nach rechts von der Straße ab, kollidierte auf der Kreisstraße 92 zwischen der Waldstraße und Müllerwegstannen mit der Leitplanke und beschädigte diese über mehrere Meter. Durch den Unfall entstand an dem benutzten Opel auf der Beifahrerseite ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei stellte den Autoschlüssel sicher und veranlasste eine Blutprobe

Positive Drogentests

1. Biedenkopf

In einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Donnerstag, 24. August, um 22.50 Uhr, in der Hainstraße, ergab sich der Verdacht, dass die 29 Jahre alte Autofahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nachdem der Drogentest den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf THC bestätigte, beendete die Polizei die Fahrt, stellte den Autoschlüssel sicher und veranlasste eine Blutprobe.

2. Marburg

In Marburg zog die Polizei innerhalb von 35 Minuten zunächst einen 35jährigen Autofahrer und dann eine 38 Jahre alte Fahrerin eines E-Scooters aus dem Verkehr. Um 23 Uhr fiel der Autofahrer auf, weil er ohne Licht durch die Stadt fuhr. Sein Drogentest reagierte auf THC. Bei der Scooterfahrerin war es eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Deutschhausstraße. Sie stand nach dem Ergebnis des Drogentests um 23.35 Uhr unter dem Einfluss von Amphetaminen. in beiden Fällen veranlasste die Polizei Blutproben.

