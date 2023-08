Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verdacht des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls und Hehlerei - Drei Festnahmen und Waren im Wert von mehreren Tausend Euro sichergestellt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg-Biedenkopf/Gießen/Bad Soden

Fahnder der Kriminalpolizei aus Marburg und Gießen nahmen am Dienstag, 22. August, im Anschluss an intensive kriminalpolizeiliche Maßnahmen drei Männer vorübergehend fest und stellten mutmaßliches Diebesgut mit einem Wert von nach ersten Schätzungen mehreren Tausend Euro sicher. Gegen die zwei Männer aus Biebertal im Alter von 26 und 42 Jahren und einen 57Jährigen aus dem Taunus besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls bzw. der Hehlerei. Bei der sichergestellten Beute handelt es sich um hochwertige Körperpflegeprodukte.

Seit ca. Mitte Juli ermittelt die Polizei Biedenkopf nach mehreren Ladendiebstählen in heimischen Rewe-Märkten. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse besteht der Verdacht der Beteiligung durch die gleichen Täter oder Tätergruppe an mindestens 13 Taten in Hessen und weiteren Taten u.a. in Bayern und Rheinland-Pfalz. Sieben der 13 hessischen Taten waren im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die akribischen Ermittlungen führten letztlich am Dienstag, 22. August, gegen 15.30 Uhr, zur Festnahme der drei Beschuldigten auf einem Parkplatz in Bad Soden. Die Fahnder schlugen zu, als die Männer dort augenscheinlich original verpackte Waren aus einem in einen anderen Kleintransporter umluden. Neben der Ware aus dem vollen Transporter stellte die Polizei noch die drei Handys der Männer und bei dem 57Jährigen 2700 Euro Bargeld, mutmaßlich der Kaufpreis für die Waren, sicher. Ausreichende Haftgründe lagen gegen die Festgenommenen, die alle über einen festen Wohnsitz verfügen, nicht vor, sodass die Polizei sie nach den notwendigen Maßnahmen entließ. Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich weiterer Tatorte und etwaiger Mittäter, sind insgesamt noch nicht abgeschlossen. Bei der sichergestellten Ware handelt es sich überwiegend um kosmetische Artikel und Artikel der Körperpflege wie Zahnpasta, Shampoo, Deo, Rasierklingen, Cremes. Die Zuordnung der Waren zu einzelnen Geschäften dauert ebenfalls noch an.

Martin Ahlich

