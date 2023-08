Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher nutzte gekipptes Fenster + Grabstein beschädigt + Fahrten unter.... + Zeugensuche nach Unfallfluchten in Fronhausen, Marburg, Biedenkopf und Niederklein

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Einbrecher nutzte gekipptes Fenster

Die Kriminalpolizeilichen Berater betonen immer wieder: "Gekippte Fenster sind für Einbrecher wie offene Türen. Es ist deshalb auch bei diesen Temperaturen sehr wichtig, die eigenen vier Wände stets nur mit komplett verschlossenen Fenstern und abgeschlossenen Türen zu verlassen." Ein solches gekipptes Fenster nutzten Einbrecher nun zum Einstieg in ein Gebäude in der Römerstraße. Der oder die Täter stellten dabei einfach eine Mülltonne unter das etwas höher gelegene Fenster. Sie stahlen diverse persönliche Gegenstände der Bewohner, wobei Art und Umfang derzeit noch nicht feststehen. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit am Dienstag, 22. August, zwischen 07 und 19 Uhr, in der Römerstraße verdächtige Personen gesehen? Gibt es eventuell Zeugen der Kletterpartie auf die Mülltonne? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Grabstein beschädigt

Nach dem Ausschütten einer scheinbar ätzenden Flüssigkeit auf einem Grabstein ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Schaden entstand zwischen Sonntag 20. und Dienstag, 22. August. Der Grabstein aus Halmstadt Granit mit goldfarbener eingelassener Inschrift befindet sich erst seit Mitte Juli auf dem Grab. Die Flüssigkeit beschädigte den Stein und die Inschrift auf einer Gesamtlänge von etwa 20 Zentimetern. Der Schaden beträgt mutmaßlich mehrere Hundert Euro. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel/Biedenkopf - Duplizität der Ereignisse - Zwei Rollerfahrer unter Verdacht des Drogeneinflusses

Am Dienstag, 22. August kontrollierten die Polizei Marburg und die Polizei Biedenkopf zeitgleich um 13.10 Uhr die Fahrer eines Motorrollers des gleichen Herstellers. Für beide Rollerfahrer, einen 60 Jahre alten Mann aus Marburg und eine 42 Jahre alte Frau aus der Gemeinde Dautphe endete die Fahrt mit der Kontrolle und die Begegnung mit der Polizei nach der Blutprobe. Der in der Cappeler Straße überprüfte Marburger hatte keinen Führerschein. Er machte von seinem Recht Gebrauch, den angebotenen Drogentest abzulehnen, sodass sich der bei der Kontrolle aufkommende Verdacht des Drogeneinflusses vor Ort nicht ausschließen ließ und eine Blutprobe zur Feststellung einer etwaigen Fahruntüchtigkeit erforderlich machte. Die in Biedenkopf überprüfte Fahrerin räumte die Einnahme von Medikamenten ein. Ihr Drogentest reagierte entsprechend positiv. Das Ergebnis der Blutuntersuchung gibt letztlich Aufschluss über die Fahrtüchtigkeit.

Biedenkopf - Positiver Drogentest

Nach einem positiv auf THC reagierenden Drogentest veranlasste die Polizei Biedenkopf eine Blutprobe und beendete die Autofahrt. Die Kontrolle des 29 Jahre alten Mannes aus dem Hinterland war am Dienstag, 22. August, um 15.20 Uhr in Biedenkopf.

Stadtallendorf - Blutprobe veranlasst und Autoschlüssel sichergestellt

Der Drogentest einer 56 Jahre alten Autofahrerin zeigte einen Einfluss von THC und Amphetaminen. Die Frau aus dem Ostkreis räumte danach den täglichen Konsum starker Medikamente ein. Die Fahrt endete mit der Kontrolle in Stadtallendorf am Dienstag, 22. August, um 22 Uhr. Die Polizei stellte zur Verhinderung der Weiterfahrt den Autoschlüssel sicher und veranlasste zudem die notwendige Blutprobe.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Fronhausen - Kollision zwischen Auto und Kinderrad - 4Jähriger leicht verletzt

Die Unfallfluchtermittler hoffen auf weitere Zeugen, da der Unfallort, der Rewe-Parkplatz in der Straße Im Boden in Fronhausen zur Unfallzeit am Samstag, 19. August, um etwa 14.30 Uhr regelmäßig stark frequentiert ist. Beteiligt an diesem Unfall waren der namentlich noch unbekannte Fahrer eines blauen Elektro-SUV und ein vierjähriger Junge auf einem Kinderrad. Nach bisher vorliegenden Aussagen und Feststellungen fuhr der Junge mit dem Fahrrad über den Parkplatz zwischen den Unterständen für die Einkaufswagen durch auf einen der Durchfahrtsbereiche. Dort prallte er mit seinem Rad gegen rechte hintere Seite des just in diesem Augenblick dort vorbeifahrenden blauen Autos. Sofort nach der Kollision hielt der Wagen an und beide Insassen steigen aus und begaben sich zu dem nach der Kollision gestürzten Jungen. Es kam zunächst zu einem Wortwechsel mit dem Jungen, dann zur Übergabe und einem weiteren Wortwechsel an mittlerweile wieder aus dem Geschäft gekommene Erwachsene. Danach stiegen die Männer wieder in ihr Auto und setzten ihren Weg fort. In dem Gespräch kam es leider nicht zum Austausch der Personalien. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die zum einen noch Angaben zum Unfallhergang und zum anderen zum anschließenden Verhalten der Autoinsassen machen können. Möglicherweise gibt es auch Zeugen der Gesprächsinhalte. Die Zeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Biedenkopf - Auto und Lastenrad stoßen zusammen - Radfahrer verletzt - Autofahrer geflüchtet

Bei einem Abbiegemanöver von der Dexbacher in die Sudetenstraße kollidierte ein Auto mit einem Lastenfahrrad. Der 53 Jahre alte Radler stürzte durch den Zusammenstoß und erlitt dabei eine ausgekugelte Schulter und diverse Schürfwunden. Das Auto, mutmaßlich ein dunkler (schwarzer oder dunkelblauer) VW Golf 4 der 4, fuhr ohne anzuhalten weiter Richtung Hospitalstraße.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 21. August, gegen 12.25 Uhr. Der Fahrer des Lastenfahrrads bog nach eigenen Angaben von der Dexbacher Straße aus nach links in die Sudetenstraße ab. Der zuvor entgegenkommende Pkw bog von der Dexbacher Straße nach rechts ebenfalls in die Sudetenstraße ab und touchierte dabei den Transportkasten des Lastenrades. Durch den Anstoß kippte das Rad nach links weg und der Fahrer stürzte. Am Rad entstand ein geringer Schaden. Ob auch vorne links an der Stoßstange des beteiligten Autos ein Schaden entstand ist nicht bekannt. Der Radler konnte zudem den Fahrer oder die Fahrerin des Autos nicht beschreiben. Zeugen des Unfalls und Hinweise zu einem seit Montagmittag vorne links eventuell leicht und frisch unfallbeschädigten dunklen VW Golf bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Grüner Lack auf grauem Auto

Aufgrund der zurückgebliebenen und gesicherten Lackspuren suchen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg einen auffällig grünen und frisch unfallbeschädigten Pkw. Das gesuchte Fahrzeug kollidierte von Montag auf Dienstag, 22. August; zwischen 19.45 und 00.15 Uhr, auf dem Mensaparkplatz am Erlenring mit einem grauen Renault Megane Scenic. Der Renault stand rückwärts eingeparkt mit der linken Seite direkt neben dem Zaun. Durch den Anstoß beschädigte das grüne Auto die komplette Beifahrerseite des Renaults und schob den Wagen dabei auch noch gegen den Zaun, was zu einem weiteren Schaden hinten links führte. Der Gesamtschaden am Renault beträgt vermutlich mehrere Tausend Euro. Der Unfall dürfte sowohl beim verursachenden Fahrer als auch bei umstehenden potentiellen Zeugen nicht unbemerkt geblieben sein. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat die entsprechenden Geräusche der Kollision gehört und kann Angaben zum davongefahrenen grünen Auto? Wem ist der grüne Wagen an dem Abend vor oder auch nach dem Unfall noch aufgefallen? Wer kann den Fahrer oder die Fahrerin des grünen Autos beschreiben? Wo steht seit Montagnacht bzw. Dienstag ein frisch unfallbeschädigte grünes Auto? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederklein - Missglücktes Überholmanöver - 8000 Euro Schaden - Fahrerin unverletzt

Noch vergleichsweise glimpflich, nämlich nur mit einem Sachschaden, endete ein Verkehrsunfall nach einem abgebrochenen Überholmanöver. Die Kollision zwischen dem grauen VW Tiguan und einem noch unbekannten Lastwagen war am Mittwoch, 23. August, um 05.15 Uhr auf der Bundesstraße 62 zwischen Niederklein und Lehrbach. Die 24 Jahre alte Fahrerin des grauen Tiguan beabsichtigte den vorausfahrenden Lastwagen auf dem Weg nach Lehrbach zu überholen. Während des Überholmanövers tauchte Gegenverkehr auf und die VW-Fahrerin brach das Manöver ab. Sie bremste und kollidierte beim Versuch des Wiedereinscherens mit dem Lastwagen. Auf der Beifahrerseite des Tiguans entstand dabei ein erheblicher Schaden von mutmaßlich mehreren Tausend Euro. Trotz des Schadens am VW könnte es sein, dass am Lastwagen kein oder ein nur geringer Schaden entstand und der Fahrer die Kollision nicht bemerkte. Der Lastwagenfahrer setzte jedenfalls sein Fahrt ohne anzuhalten fort, während die VW Fahrerin sofort anhielt. Nach Angaben der 24Jährigen soll es sich um einen größeren Lastwagen gehandelt haben, eine Lkw mit mehr als 3,5 t. Aufgrund der Unfallzeit und Gesamtsituation konnte sie weder zum Lastwagen noch zum Fahrer weitere Angaben machen. Welcher Lastwagenfahrer war zur Unfallzeit auf dem Weg über die B 62 zwischen Niederklein und Lehrbach? Wer hat das versuchte und dann abgebrochene Überholmanöver und damit auch den Lastwagen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an den Unfallfluchtermittler bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

