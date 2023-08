Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Festnahme von Fahrraddieben + Aufgebrochene Zigarettenautomaten + Einbruch gescheitert + Taschendiebe griffen zu + Positive Alko- und/oder Drogentests + Unfallflucht in Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Aufmerksamer Zeuge ermöglicht Festnahme von Fahrraddieben

Ein aufmerksamer Zeuge ermöglichte der Polizei am Freitag, 18. August die Festnahme von zwei mutmaßlichen Fahrraddieben im Alter von 32 und 34 Jahren. Beide Männer standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei stellte insgesamt vier Fahrräder sicher.

Gegen 17.20 Uhr meldete der Zeuge, dass zwei Männer im Rollwiesenweg ein Fahrradschloss aufgesägt haben und mit einem gelben Herrenrad weggegangen sind. Aufgrund der Beschreibung nahm die Polizei nur wenig später auf einem Radweg parallel zur Kantstraße die beiden Tatverdächtigen fest. Sie hatten das gelbe Rad offenbar gerade in einen Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen verladen. Im Innern fand die Polizei neben dem gelben Rad noch zwei weitere, mutmaßlich gestohlene, hochwertige Fahrräder. Der Alkotest des 34Jährigen zeigte 1,7, der des 32Jährigen sogar 2,3 Promille an. Der Ältere lebt in Moers, der andere in Marburg. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen stellte die Polizei ein weiteres Rad sicher, ein Kinderfahrrad, bei dem die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt sind und bei dem es sich mutmaßlich ebenfalls um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen zur Herkunft aller Räder dauern an. Gegen die Männer lagen keine ausreichenden Haftgründe vor, sodass die Polizei sie nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen entließ.

Marburg - Aufgebrochene Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

In der Nacht zum Samstag, 19. August, erhielt die Polizei um 05.16 Uhr den Hinweis auf einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten an dem Anwesen Alte Kasseler Straße 3. Im Verlauf der Fahndung nach verdächtigen Personen fand die Polizei zwei weitere gleichartig aufgebrochene Zigarettenautomaten Am Ortenberg 2 und in der Schützenstraße 18 Ecke Im Gefälle. In allen Fällen brachen der oder die Täter den Teil des Geräts, der mutmaßlich zum Bargeld führt auf. Ob und wie viel Geld aus den Automaten fehlt, steht derzeit noch nicht fest. Wer hat in der Nacht zum Samstag an einem der Tatorte Beobachtungen gemacht, die mit dem Aufbruch zusammenhängen könnten? Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat entsprechende Geräusche gehört und im Zuge dessen Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch gescheitert

War ein Kellereinbruch oder sogar ein Wohnungseinbruch beabsichtigt? Was der Einbrecher in dem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Grün tatsächlich wollte, bleibt Spekulation. Fakt ist allerdings, dass der Einbruch an der Hauseingangstür scheiterte und dass durch die Hebelei an der Tür ein geringer Schaden entstand. Möglicherweise ließ der Täter auch durch das Auftauchen von Zeugen von einem weiteren Vorgehen ab. Die Kripo Marburg ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit, die zwischen 2o Uhr am Freitag und 11 Uhr am Samstag, 19. August war. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Hinterland - Taschendiebe griffen zu - Zeugen gesucht

Am Freitag, 18. August, griffen Taschendiebe in den Aldi-Märkten in Biedenkopf Am Seewasem und in Breidenbach an der Hauptstraße zu und bestahlen jeweils ältere Damen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

In Biedenkopf war eine 86 Jahre alte Frau betroffen. Der Diebstahl der in der Einkaufstasche transportierten Geldbörse passierte zwischen 11 und 12.10 Uhr. Noch bevor die Dame den Diebstahl bemerkte und entsprechende Reaktionen zeigen konnte, hatten der oder die Täter die erbeutete EC-Karte bereits eingesetzt und an einem Geldinstitut Geld abgehoben.

Schnell genug die gestohlenen Kreditkarten sperren, konnte dann eine 78 Jahre alte Frau aus Breidenbach. Sie kaufte gegen 14.30 Uhr in dem Markt in der Hauptstraße ein, stellte an der Kasse den Diebstahl der Geldbörse fest und reagierte sofort. Ihre Börse befand sich in der Einkaufstasche am Haken des Einkaufswagens.

Wer war zu den Tatzeiten noch in den Märkten? Wer hat den Griff in die Taschen gesehen? Wem sind Personen aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben

Positive Alko- und/oder Drogentests

Marburg

Die Polizei Marburg beendete am Freitag, 18. August, um 11.40 Uhr die Autofahrt eines 42 Jahre alten Mannes und veranlasste eine Blutprobe nachdem der Alkotest 0,75 Promille angezeigt und der Drogentest positiv auf Kokain reagiert hatte. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellte die Polizei auch noch den Autoschlüssel sicher.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Nacht zum Sonntag, 20. August, gegen 03.20 Uhr, stellte die Polizei einen E-Scooter, einen Teleskopschlagstock und Betäubungsmittel sicher. Der 20 Jahre alte Fahrer, der zunächst Anhaltesignale ignorierte und sogar kurzfristig versuchte, zu flüchten, stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der Alkotest zeigte 0.98 Promille, der Drogentest reagierte auf Cannabis. Bei der Durchsuchung fand die Polizei den griffbereit mitgeführten Teleskopschlagstock und einen Joint. Die Festnahme des Mannes endete nach der Blutprobe.

Biedenkopf

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitag, 18. August, um 21.30 Uhr, in der Hospitalstraße entstand der Verdacht, dass der 35 Jahre alte Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Tatsächlich zeigte ein Alkotest einen nur ganz geringfügigen Einfluss an. Allerdings reagierte der Drogentest positiv auf Kokain und der Mann räumte zudem die regelmäßige Einnahme eines starken Medikaments ein. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Gladenbach

Ein 22 Jahre alter Mann musste sein Auto nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag, 19. August, um 02.10 Uhr, in Gladenbach stehen lassen. Ein Drogentest hatte einen Einfluss von THC angezeigt, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlasste und die Weiterfahrt untersagte.

Biedenkopf - Roter Lack an silbernem Kleinwagen

Nach den Spuren kollidierte ein rotes Auto mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten silbernen VW Lupo und verursachte vorne links am Stoßfänger einen mutmaßlich vierstelligen Schaden. Der Unfallhergang steht nicht fest. Die Unfallzeit liegt zwischen 17 Uhr am Freitag und 12 Uhr am Sonntag, 19. August. Wer hat den Unfall gesehen? Wo steht ein seit spätestens Samstagmittag eventuell leicht frisch unfallbeschädigtes rotes Fahrzeug, vielleicht mit silbernen Spuren? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

