POL-HI: Aufmerksame Bürger alarmieren die Polizei und retten so Obdachlosen

Am Mittwochabend, den 08.02.2023 gingen gegen kurz nach 20 Uhr zwei Anrufe aufmerksamer Bürger bei der Polizei in Alfeld ein. Beide gaben an, dass sie beim Vorbeifahren eine zusammengesunkene Person in der Straße Ziegelmasch in Alfeld bemerkt hatten. Nur wenige Minuten später traf die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung an der Örtlichkeit ein und alarmierte sofort den Rettungsdienst. Der 58-jährige Obdachlose, der bereits die Nacht zuvor im Freien übernachtete, hatte die Kälte unterschätzt und nur noch eine Körpertemperatur von 33 Grad. Er wurde augenblicklich in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Es ist anzunehmen, dass der Mann eine weitere Nacht im freien nicht überlebt hätte. Die Polizei appelliert daher eindringlich an die Obdachlosen, sich angesichts der Kälte in die Notunterkünfte zu begeben und an Passanten, hilflose Personen zu melden

