POL-MR: Spaziergänger finden Leiche - Ermittlungen zur Identifizierung und Todesursache dauern an

Marburg-Biedenkopf (ots) - Neustadt: Diebe in Wohnwagen Am vergangenen Wochenende brachen Diebe auf unbekannte Weise in einen Wohnwagen ein, der in einer Einfahrt in der Hochstraße stand. Mit den entwendeten EC-Karten kauften sie später für über 100 Euro Zigaretten. Der Einbruch ereignete sich zwischen 22 Uhr am ...

