Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hausfassade und Auto beschmiert + KiTa Türen verbeult und verkratzt + Buchstabenklau

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Hausfassade und Auto beschmiert

Aufgrund gehörter und zunächst nicht beachteter Geräusche besteht der Verdacht, dass es in der Nacht zum Mittwoch, 23. August, um 03 Uhr, im Wehrdaer Weg zu den Sachbeschädigungen an einer Hausfassade und einem Auto kam. Noch unbekannte Täter benutzten schwarze Farbe. Das beschädigte Auto stand in der Zufahrt zu dem Haus. Durch die Farbschmierereien entstand ein Gesamtschaden von vermutlich mehreren Tausend Euro. Aufgrund der aufgetragenen Buchstaben und dem hinterlassenen Symbol besteht der Verdacht der politischen Motivation der Tat, sodass der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernahm. Wer war zur Tatzeit, in der Nacht zum Mittwoch, mutmaßlich gegen 03 Uhr, im Wehrdaer Weg unterwegs? Wem ist dort eine Person oder eine Gruppe aufgefallen? Wer hat Personen mit eventuell schwarzen Farbanhaftungen an Kleidung oder Körperteilen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an den Staatsschutz bei der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - KiTa Türen verbeult und verkratzt

Zwischen 07.45 Uhr am Mittwoch und die gleiche Zeit am folgenden Donnerstag, 24. August, kam es im Vorgarten und Eingangsbereich zur Kindertagesstätte in der Erfurter Straße zu Sachbeschädigungen an insgesamt drei Türen. Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Buchstabenklau - Sachbeschädigung an den Kaufmännischen Schulen

In der Leopold-Lucas-Straße rissen unbekannte Täter drei Buchstaben des Schriftzuges der Kaufmännischen Schule Marburg aus der Fassade und richteten damit einen Schaden an. Zwei Buchstaben lagen noch im Nahbereich, der dritte Buchstabe ließ sich nicht finden, sodass die Polizei hier von einem Diebstahl ausgeht. Der Vorfall passierte zwischen 14 Uhr am Montag und 08 Uhr am Dienstag, 22. August. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell