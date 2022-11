Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen, gegen 07.05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Schwabhäuser Straße. Eine 32-jährige Fahrerin eines BMW fuhr in Wechmar in Richtung Ortsmitte während ein 51-jähriger Fahrer eines Daimler Atego in entgegengesetzte Richtung fuhr. Die 32 Jahre alte Frau nutzte offenbar den falschen Fahrstreifen. Infolgedessen wollte der 52-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links ausweichen. Gleichzeitig wich die Fahrerin des BMW ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen zurück. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, der BMW wurde abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

