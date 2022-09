Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aggressiver Mann greift Supermarktangestellte an

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (21.09.2022), gegen 13:30 Uhr, greift ein 34-Jähriger in einem Supermarkt in der Knollstraße Angestellte an. Eine 46-jährige Mitarbeiterin wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Auch die alarmierten Polizeikräfte konnten den Angreifer nicht beruhigen, so dass er im Supermarkt zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hiergegen wehrte sich der Mann. Der 34-Jährige wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle gebracht. Da sich der Mann augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er an den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen übergeben.

