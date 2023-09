Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 9.32 Uhr. Ein 58-Jähriger und seine 61-jährige Sozia waren mit einem Kraftrad auf der K1419 in Richtung Hattenhofen unterwegs. An einer Einmündung bog der 58-Jährige nach rechts auf die K1420 in Richtung Ohmden ab. Kurz nach der Einmündung verlor der 58-Jährige die ...

mehr