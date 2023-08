Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Apen; Diebstahl aus PKW+++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 09. auf den 10.08.2023, zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Laptop aus einem PKW entwendet. Der PKW war auf einer Grundstücksauffahrt in Apen, Neuenkamp, abgestellt. Am 10.08.2023, 04:00 - 04:10 Uhr, wurden auf einem Nachbargrundstück drei männliche Personen von einer Videoanlage des Hauseigentümers aufgezeichnet. Die Aufnahmen zeigen, wie einer der Männer in den Garten zu einem Schuppen geht und kurze Zeit später zu den beiden Begleitern zurückkehrt. Die Männer verlassen das Grundstück. Zu Diebstählen pp. kam es glücklicherweise nicht. Die Videoaufzeichnung zu diesem Ereignis kursiert bereits in den sozialen Medien. Personen, die Hinweise zu den Personen geben oder andere sachdienliche Informationen mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) oder bei der Polizei Augustfehn (04489/935880) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell