Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autoaufbrecher bei der Tat gestört +++

Oldenburg (ots)

Heute früh, gegen 03:15 Uhr, brachen mehrere Täter zwei Autos in der Brüderstraße auf, durch eine Alarmanlage und aufmerksame Zeugen wurden diese gestört und flüchteten.

In den frühen Morgenstunden vernahmen Zeugen die Alarmanlage eines in der Brüderstraße abgestellten Hyundai und sahen mehrere Personen an dem Auto. Diese hatten zuvor die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Durch die Zeugen wurde umgehend die Polizei verständigt, worauf die Täter in Richtung Pferdemarkt flohen.

Durch mehrere Streifenwagen wurde sofort nach den dunkel gekleideten Tätern gefahndet. Noch im Nahbereich konnten schließlich drei Personen angetroffen werden, bei denen die Polizei eine Tatbeteiligung prüft.

Bei einer späteren Sachverhaltsaufnahme wurde neben dem Hyundai ein ebenfalls beschädigter Toyota festgestellt. Bei beiden Fahrzeugen wurde die Seitenscheibe eingeschlagen, entwendet wurde jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Aufbrüche aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen. Diese können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden. (1036015)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell