Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Augustfehn; Polizei fasst flüchtige Ladendiebe+++

Oldenburg (ots)

Nachdem sie am gestrigen Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr insgesamt sieben Pakete mit Tabak im Wert von mehr als 200 Euro in einem Verbrauchermarkt in Augustfehn, Stahlwerkstraße, entwendet hatten, flüchteten die beiden tatverdächtigen Männer zunächst. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden die Beschuldigten, zwei 24 und 28 Jahre alte Männer aus der Gemeinde Moormerland, am Augustfehner Bahnhof ausfindig gemacht. Die Beschuldigten gaben den Diebstahl zu. Die entwendete Ware wurde an den Verbrauchermarkt zurückgegeben./1031042

