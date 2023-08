POL-OL: +++ Autofahrer nach Baumunfall schwer verletzt +++

Oldenburg (ots) - In der letzten Nacht wurden am Posthalterweg insgesamt drei Seecontainer aufgebrochen, Beute machten die Diebe dennoch nicht. Wie der Polizei heute Morgen mitgeteilt wurde, suchten Diebe den Parkplatz eines Fahrradmarktes am Posthalterweg auf. An insgesamt drei Seecontainern schweißten die Täter die Verriegelung auf, um so die Container zu öffnen. Vermutlich zu ihrer Verwunderung mussten diese jedoch ...

