POL-OL: +++Diebe brechen drei leere Container auf +++

Oldenburg (ots) - Insgesamt sechs Autoaufbrüche musste die Polizei am Montagmorgen aufnehmen, in allen Fällen brachen die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Fahrzeuge ein und konnten unerkannt entkommen. Den ersten Aufbruch nahm die Polizei in der Kirchhofstraße auf, hier wurde die Scheibe eines Opel eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Eine eingeschlagene Scheibe eines Skoda wurde ebenfalls in ...

mehr