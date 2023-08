Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen +++

Oldenburg (ots)

Insgesamt sechs Autoaufbrüche musste die Polizei am Montagmorgen aufnehmen, in allen Fällen brachen die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Fahrzeuge ein und konnten unerkannt entkommen.

Den ersten Aufbruch nahm die Polizei in der Kirchhofstraße auf, hier wurde die Scheibe eines Opel eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet. Eine eingeschlagene Scheibe eines Skoda wurde ebenfalls in der Bahnhofstraße festgestellt, hier ist noch unklar ob Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet wurden.

Das Multifunktionslenkrad eines BMW stahlen die Täter in der Tannenkampstraße, auch hier wurde zuvor die Scheibe eingeschlagen. Ebenfalls eine beschädigte Scheibe wies ein Ford in der Gotenstraße auf, gestohlen wurde eine Handtasche.

Zwei weitere Autoaufbrüche nahm die Polizei in der Donnerschweer Straße und der Ehnernstraße auf. Aus einem Mercedes wurde eine Sonnenbrille entwendet, bei einem Toyota wurde kein Diebesgut festgestellt. Auch in diesen beiden Fällen wurde zuvor eine Seitenscheibe eingeworfen.

In allen Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, diese können sich unter der Rufnummer 0441-7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell