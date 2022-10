Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Flensburg (ots)

Donnerstagmorgen (13.10.22) kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Duburger Straße in Flensburg. Das Feuer wurde gegen 07:35 Uhr gemeldet. Der Brand in der Erdgeschosswohnung breitete sich über das Treppenhaus auf die anderen drei Wohneinheiten aus, so dass das im Hinterhof gelegene Gebäude in Vollbrand geriet und komplett zerstört wurde.

Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Duburger Straße ist für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

