Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach frischer Tat: Bundespolizei nimmt Diebin fest

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag nahmen Bundespolizisten am Kölner Hauptbahnhof eine 22-Jährige fest. Die Frau versuchte an diesem Tag nicht nur einmal etwas ans ich zu nehmen, was nicht ihr gehörte.

Am 26.07.2023 gegen 16 Uhr begaben sich Einsatzkräfte der Bundespolizei in ein Parfümgeschäft, da sich dort laut meldendem Ladendetektiv ein Diebstahl zugezogen haben sollte. In der Filiale hielt der Mitarbeiter eine Rumänin fest, welche Ware im Wert von 167,00EUR entwendet haben sollte. Mit der Beschuldigten auf dem Weg zur Wache, eilte eine Reisende herbei und erklärte den Beamten, dass die Frau ihr vor ca. einer Stunde das Smartphone gestohlen habe. Die Reisende stellte auf der Polizeidienststelle Strafantrag gegen die wohnungslose Beschuldigte. Ein Haftrichter entscheidet über den Verbleib der Festgenommenen.

