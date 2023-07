BPOL NRW: 2 Jahre und 2 Monate Haft: Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Hamm (ots) - Er hat einen Fahrgast in einem ICE bestohlen und ist dabei erwischt worden. Die Bundespolizei in Hamm nahm ihn fest. Es stellte sich her-aus, dass es wohl keine Gelegenheitstat des Algeriers war, der erst wenige Wochen zuvor ein Schutzersuchen in Deutschland gestellt hat. Ein 58-Jähriger war am Dienstagabend (25. Juli) mit dem ICE auf dem Heimweg nach Berlin, als ihm kurz vor dem Halt in Hamm sein Rucksack ...

mehr