Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand zweier Mofas verursacht Sachschaden in Wismarer Innenstadt

Wismar (ots)

Am 29.07.2023 gegen 04:45 Uhr wird der Brand von zwei an einer Hauswand abgestellten Mofas in der Wasserstraße in Wismar gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und Kameraden der Wismarer Berufsfeuerwehr brannten die Mofas in voller Ausdehnung. Die Flammen griffen bereits auf die Hauswand über. Die Feuerwehr löschte den Brand, sodass eine Gefährdung für die Bewohner ausgeschlossen werden konnte. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes Wismar sicherten Spuren am Brandort. Es wird von einer schweren Brandstiftung ausgegangen. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht. Aufgrund des Verdachts der schweren Brandstiftung bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Täter und zur Tat geben können, sich an die Polizei in Wismar unter der Telefon 03841-2030 sowie an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die Hinweise können zudem auch über die Onlinewache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden. Henriette Sohns Polizeikommissarin Polizeihauptrevier Wismar

