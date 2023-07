POL-HRO: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in Wittenburg

Schwerin (ots) - Am 26.07.2023 gegen 15:40 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße in Schwerin. Dies stellte sich in der Folge als Wohnungsbrand dar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten nach dem Öffnen der Wohnungstür fest, dass die Couch in voller Ausdehnung brannte. Nach ...

mehr