PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Räuber macht Beute in Friedrichsdorfer Tankstelle +++ Versuchter Einbruch in Garage +++ Fußgänger bei Unfall in Köppern verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Räuber macht Beute in Tankstelle,

Friedrichsdorf, Höhenstraße, Dienstag, 17.10.2023, 21:16 Uhr

(jn)Bei einem Raubüberfall am Dienstagabend in Friedrichsdorf hat ein bislang unbekannter Täter Bargeld erbeutet. Den aktuellen Ermittlungen folgend betrat der etwa 1,70 Meter große, mit einem weißen Tuch maskierte Räuber um 21:16 Uhr die Tankstelle in der Höhenstraße und verlangte von einem anwesenden Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Dieser Forderung verlieh er Nachdruck, indem er dem Geschädigten auf bedrohliche Art und Weise ein Messer vorhielt. Letztlich flüchtete der Täter mit dem erbeuteten Bargeld, welches er in einer Tüte verstaute, vom Tatort in Richtung des Friedrichsdorfer Bahnhofs. Eine Fahndung von Polizisten der Polizeidirektion Hochtaunus und Polizisten der Bundespolizei führte bis dato nicht zum Ergreifen des Täters. Die Ermittlungen dauern an und werden bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg geführt.

Der Täter mit unauffälliger Statur soll braune Augen gehabt haben und mit einer dicken schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen, weißen Sneakern und orangefarbenen Gartenhandschuhen bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

2. An Garage zu schaffen gemacht,

Kronberg, Am Aufstieg, 18.10.2023, 01.35 Uhr

(pl)In der Nacht zum Mittwoch haben sich zwei Täter in Kronberg auf dem Grundstück eines Wohnhauses an einer Garage zu schaffen gemacht. Das Duo betrat das Grundstück in der Straße "Am Aufstieg" gegen 01.35 Uhr, versuchte die Garagentür zu öffnen und ergriff dann aber die Flucht, ohne in die Garage eingedrungen zu sein. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Fußgänger bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt, Friedrichsdorf, Köppern, Köpperner Straße, 17.10.2023, 13.25 Uhr

(pl)Ein 56-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagnachmittag in der Köpperner Straße in Köppern beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 13.25 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer mit einem Suzuki die Köpperner Straße in Richtung Friedrichsdorf entlang, als der 56-Jährige auf Höhe der Hausnummer 80 auf die Fahrbahn lief und von dem Auto erfasst wurde. Der Fußgänger musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

