POL-HG: Exhibitionist zeigt sich Frau auf Waldspielplatz +++ Einbruch in Einfamilienhaus -Täter geflüchtet +++ Hochwertiger Porsche entwendet +++ Bus und Eisenbahn mit Farbe beschmiert

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Exhibitionist zeigt sich Frau auf Waldspielplatz, Oberursel (Taunus), Neuhausstraße, Samstag, 14.10.2023, 08:15 Uhr

(jn)In Oberursel ist am Samstagmorgen eine 29-jährige Frau Opfer eines Exhibitionisten geworden. Als die Geschädigte um 08:15 Uhr den Waldweg bei der Neuhausstraße im Bereich des Waldspielplatzes entlanglief, fiel ihr ein 40 bis 50 Jahre alter Mann mit heruntergelassener Hose auf. Dort stehend soll sich der Unbekannte selbst befriedigt und mit einem Pfiff Kontakt zu der 29-Jährigen aufgenommen haben. Diese ging zügig weiter und alarmierte im Nachgang die Polizei, die in Tatortnähe keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Der Exhibitionist soll ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkle Haare sowie dunkle Kleidung getragen haben. Bei ihm soll es sich der Geschädigten zufolge um einen "Südländer" gehandelt haben.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte in Bad Homburg ermittelt und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

2. Einbruch in Einfamilienhaus -Täter geflüchtet, Bad Homburg, Güldensöllerweg, Sonntag, 15.10.2023, 19:45 Uhr bis 20:40 Uhr

(he)Am Sonntagabend kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter mutmaßlich von Bewohnern gestört wurden, die weitere Tatbegehung abbrachen und flüchteten. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht abschließend fest. Zwischen 19:45 Uhr und 20:40 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück des im Güldensöllerweg gelegenen Einfamilienhauses und drangen anschließend gewaltsam in das Hausinnere ein. Dieses wurde durchsucht und Bargeld entwendet. Als die Täter dann im 1. Obergeschoss zu Gange waren, wurden sie den ersten Ermittlungen zufolge von Bewohnern überrascht und flüchteten. Hinweisgeber, welche am Sonntagabend in dem Güldensöllerweg zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172)120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Hochwertiger Porsche entwendet,

Königstein-Schneidhain, Kuckucksweg, Sonntag, 15.10.2023, 21:00 Uhr bis Montag, 16.10.2023, 07:00 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter in Königstein-Schneidhain einen Porsche im Wert von circa 160.000 Euro. Der PKW war in der Einfahrt eines im Kuckucksweg gelegenen Einfamilienhauses abgestellt und gegen 21:00 Uhr des gestrigen Abends noch vor Ort. Heute, gegen 07:00 Uhr war der schwarze Porsche 911 S mit den Kennzeichen HG-SW 441 dann verschwunden. Während der Tatausführung wurde ein elektrisches Schiebetor des Grundstücks, welches am Abend geschlossen worden war, geöffnet. Hinweise auf den oder die Täter bzw. auf die Art und Weise des Abtransports des PKW sind nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172)120-0 um Hinweise.

4. Einbruch in Geschäftsräume,

Steinbach, Daimlerstraße, Freitag, 13.10.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 14.10.2023, 14:45 Uhr

(he)Mutmaßlich in der Nacht von Freitag, den 13.10.2023 auf Samstag, den 14.10.2023 kam es in Steinbach in der Daimlerstraße zu einem Einbruch in Geschäftsräume, bei dem ein Gesamtschaden von über 20.000 Euro entstand. Zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Samstag, 14:45 Uhr verschafften sich die oder der Täter gewaltsam Zugang in die in der Daimlerstraße gelegenen Gewerberäume. Aus der dortigen Ausstellung entwendeten sie hochwertige Küchengeräte wie Saftpressen, Fritteusen oder Küchenkombinationsgeräte. Mit ihrem Diebesgut gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172)120-0 um Hinweise.

5. Bus und Eisenbahn mit Farbe beschmiert, Königstein im Taunus, Bahnstraße, Samstag, 14.10.2023, 20:00 Uhr bis Sonntag, 15.10.2023, 09:30 Uhr

(jn)Am Königsteiner Bahnhof verursachten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen Schaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro, indem sie einen Zug sowie einen Linienbus mit Farbe beschmierten. Aktuellen Erkenntnissen nach hielten sich der oder die Sprayer zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr im Bereich der Bahnstraße in Königstein auf, wo sie insgesamt mehrere Dutzend Graffitis an den zwei Verkehrsmitteln hinterließen. Die Kosten für das Entfernen der erheblichen Verunreinigungen dürften sich auf schätzungsweise 13.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungsgruppe der Königsteiner Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 06174 / 9266 - 0 entgegengenommen.

