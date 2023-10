POL-HG: Wechselfallenschwindel in Köpperner Geschäft +++ Auffahrunfall mit leichtverletztem Kind +++ Unfallfluchten auf der B 456 und in Bad Homburg

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Beim Geldscheinwechsel betrogen,

Friedrichsdorf, Köppern, Köpperner Straße, Mittwoch, 11.10.2023, 12:15 Uhr

(jn)Bei einem Wechselfallenschwindel am Mittwochmittag in Friedrichsdorf hat ein Betrüger einen dreistelligen Betrag erbeutet. Gegen 12:15 Uhr betrat der etwa 40 bis 50 Jahre alte, ca. 1,70 Meter große Mann eine Postfiliale in der Köpperner Straße. Hier bat er um das Wechseln von Bargeld, wobei er einen günstigen Moment abpasste, um sich bereits abgezählte Geldscheine unbemerkt einzustecken. Kurz darauf verschwand er mit seiner dreistelligen Beute und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Geschädigte bemerkte den Schwinde. rasch und alarmierte die Polizei. Der osteuropäisch aussehende Täter habe sehr gebrochenes Deutsch gesprochen, hatte eine dunkle Kurzhaarfrisur sowie eine untersetzte kräftige Figur.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.

2. 7-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt, Friedrichsdorf, Köppern, Friedberger Straße, Mittwoch, 11.10.2023, 07.50 Uhr

(eh) Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen wurde ein 7-jähriger Junge in Friedrichsdorf-Köppern leichtverletzt. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem VW Polo die Friedberger Straße in Fahrtrichtung Rosberg. Durch den morgendlichen Berufsverkehr kam es zum "Stop and Go". Der Polo Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf eine 42-jährige Köppenerin auf. Durch den Aufprall wurde ihr Hyundai auf einen vorausfahrenden VW Caddy geschoben. Infolge des Zusammenstoßes musste ein 7-jähriger Insasse des Hyundai zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Polo sowie der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 EUR.

3. Unfallflucht nach Zusammenstoß,

Grävenwiesbach, Bundesstraße 456, Mittwoch, 11.10.2023, 22.10 Uhr

(eh) Am Mittwochabend kam es in Grävenwiesbach zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem sich zwei Autofahrer streiften. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem Auto die B 456 von Grävenwiesbach kommend in Fahrtrichtung Usingen. Im Kurvenbereich auf Höhe der Abfahrt zum Bahnhof streifte er einen 54-jährigen Weilburger in seinem Vito, sodass ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 EUR entstand. Ohne der Schadensregulierung nachzukommen und die Personalien auszutauschen, entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Hinweise zum Fahrzeug oder zum Fahrer nimmt die Polizeistation in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Unfallfahrer fährt weiter,

Bad Homburg, Kisseleffstraße, Dienstag, 10.10.2023, 11.30 Uhr bis Mittwoch, 11.10.20223, 14.30 Uhr

(eh) In der Zeit von Dienstag, 11.30 Uhr bis Mittwoch, 14.30 Uhr kam es in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Kisseleffstraße in unbekannte Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 21 kollidierte er mit einem am Seitenrand ordnungsgemäß geparkten Skoda Karoq. Ohne den entstanden Sachschaden, der sich auf etwa 4.000 EUR beläuft, anzuzeigen, entfernte er sich vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

