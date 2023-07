POL-PPRP: Einbruchdiebstahl in Apotheke

Ludwigshafen-Süd (ots) - Am Freitagmorgen, den 14.07.2023 gegen 07:00 Uhr, wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass in der Georg-Herwegh-Straße ein Taxi aufgebrochen wurde. Hierbei schlugen unbekannte Täter die Scheibe ein und entwendeten den Auftraggeber des Taxis aus der Mittelkonsole. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

