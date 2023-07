POL-PPRP: Junggesellenabschied löst Polizeieinsatz aus

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (13.07.2023) kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Denis-Straße in Limburgerhof. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor er auf weitere Räumlichkeiten übergreifen konnte. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ...

