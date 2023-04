POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Hauenstein (ots) - Am Mittwoch, 26.04.2023, 20.00 Uhr ereignete sich in Hauenstein an der Einmündung Hauptstraße/Burgstraße ein Verkehrsunfall als ein 44-jähriger Toyota-Fahrer die Burgstraße in Richtung Hauptstraße befuhr und die Vorfahrt eines silberfarbenen Kombis missachtete. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Der Kombi entfernte sich anschließend ...

