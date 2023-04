Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hauenstein (ots)

Am Mittwoch, 26.04.2023, 20.00 Uhr ereignete sich in Hauenstein an der Einmündung Hauptstraße/Burgstraße ein Verkehrsunfall als ein 44-jähriger Toyota-Fahrer die Burgstraße in Richtung Hauptstraße befuhr und die Vorfahrt eines silberfarbenen Kombis missachtete. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von 1000.- Euro. Der Kombi entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum silbernen Kombi bzw. dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell