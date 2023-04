Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hausbewohner von drei "Ruhestörern" verletzt

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag in der letzten Woche hielten sich zwei Männer und eine Frau lautstark im Hausflur des Anwesens Schwanenstraße 39 auf. Ein Hausbewohner sprach sie um 02:30 Uhr an. Die Lärmenden waren offensichtlich alkoholisiert und waren uneinsichtig, weshalb es zu einem Gerangel kam, in dessen Verlauf der Geschädigte ins Gesicht geschlagen wurde. Er ging zu Boden ging. Nun wurde auf ihn eingetreten, bevor die drei Täter das Haus in unbekannte Richtung verließen. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Beschreibungen:

- Tatverdächtiger 1: männlich, 22-30 Jahre, blonde Haarfarbe, Brillenträger, Cargohosen und Kapuzensweatshirt.

- Tatverdächtige 2: weiblich, Anfang 20 Jahre, blonde Haarfarbe, hellblauer Anorak und Jeans.

- Tatverdächtiger 3: männlich, 22-30 Jahres, dunkle Haarfarbe, schwarze Hosen und Baseballcap.

Die Personen sprachen pfälzischen Dialekt und hätten dem deutschen Phänotyp entsprochen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell