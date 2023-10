PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verfolgungsfahrt nach Verkehrskontrolle +++ Diebstahlsdelikte auf Baustellen +++ Unfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Flucht vor Polizei endet mit Festnahme, Oberursel (Taunus), Steinbach, Eschborn, Dienstag, 10.10.2023, ab 02:30 Uhr

(jn)Ein 26-jähriger Mann hat in der vergangenen Nacht versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, wobei ein Beamter verletzt wurde. Die sich anschließende Verfolgungsfahrt nahm ihren Anfang in Oberursel und endete mit der Festnahme des Flüchtigen in Eschborn. Der Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen etwa 02:30 Uhr überprüften Polizisten aus Oberursel im Zimmermühlenweg im Ortsteil Stierstadt einen 26 Jahre alten Mann, der am Steuer eines in den Niederlanden zugelassenen BMW saß. Während der polizeilichen Maßnahme sei der Autofahrer auf einmal unruhig geworden, habe den Motor gestartet und seinen Pkw stark beschleunigt. In diesem Zusammenhang verletzte er einen Polizisten leicht, der mit dem Oberkörper im Fahrzeug hing und noch versuchte, den Zündschlüssel des BMW abzuziehen. In der Folge flüchtete der BMW-Fahrer über Steinbach bis Eschborn und missachtete während der Fahrt mehrfach die Geschwindigkeitsbeschränkung sowie weitere Verkehrsregeln. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Letztendlich konnte der Delinquent in einer Sackgasse in Eschborn angehalten und festgenommen werden. Der Grund für die Flucht des Mannes mit brasilianischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, dürfte ein vorausgegangener Drogenkonsum gewesen sein. Anschließend brachten ihn Polizisten zur Polizeistation in Oberursel, wo eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden. Im weiteren Verlauf der Nacht leistete der augenscheinlich von Drogen beeinflusste 26-Jährige mehrfach Widerstand. Sowohl mehrere Polizisten als auch er selbst wurden leicht verletzt.

Auf Antrag der Frankfurter Staatsanwaltschaft soll der Tatverdächtige noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

2. Diebstahl aus Rohbauten,

Neu-Anspach, Raiffeisenstraße, Freitag, 06.10.2023, 18:00 Uhr bis Montag, 09.10.2023, 07:15 Uhr

(lt)In dem Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr bis Montag, 07:15 Uhr kam es in Neu-Anspach zu einem Diebstahl aus mehreren Rohbauten. Unbekannte Täter begaben sich zu einer Baustelle in der Raiffeisenstraße, auf der mehrere Rohbauten stehen. Dort hebelten sie einige Türen der Gebäude auf und entwendeten letztlich vier Überwachungskameras sowie knapp 30 Meter Kupferkabel. Der gesamte Wert des erbeuteten Diebesguts beträgt circa 5.000 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Mehrere Hundert Liter Kraftstoff abgezapft, Oberursel (Taunus), Stierstadt, Zimmersmühlenweg, Freitag, 06.10.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 09.10.2023, 07:20 Uhr

(jn)Am Wochenende haben sich Kraftstoffdiebe auf einer Baustelle in Oberursel-Stierstadt herumgetrieben und Beute im Wert von knapp 1.000 Euro gemacht. Die Langfinger betraten die Baustelle im Zimmersmühlenweg und pumpten aus drei Fahrzeugen mehrere Hundert Liter Kraftstoff. Wie genau die Tat erfolgte und wer die Täter sind, ist derzeit noch unklar.

Hinweise bitte an die Oberurseler Polizei unter der Telefonnummer 06171 / 6240 - 0.

4. Verkehrsunfallflucht in Stierstadt,

Oberursel (Taunus), Stierstadt, St.-Sebastian-Straße, Montag, 09.10.2023, 20.18 Uhr

(eh)Am vergangenen Montag kam es in Oberursel-Stierstadt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr mit seinem Smart die St.-Sebastian-Straße aus Richtung Gartenstraße kommend in Richtung Römerstraße. Hierbei touchierte er einem am Seitenrand geparkten Renault eines 33-jährigen Oberurselers. Ohne den entstanden Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR zu melden, entfernte sich der Smartfahrer vom Unfallort. Zeugen des Unfalls können den Fahrer und seine Beifahrerin wie folgt beschreiben. Der Fahrer sei männlich und ca. 45 Jahre alt gewesen. Er soll eine Brille getragen und kurze Haare gehabt haben. Die etwa gleichaltrige Beifahrerin habe braune lange Haare gehabt.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

