PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Polizeistreife beleidigt und Beamten geschlagen +++ Festnahme nach Flucht auf Roller +++ Schockanruf gescheitert +++ Diebe steigen in Rohbau ein

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizeistreife beleidigt und Beamten geschlagen, Wehrheim, Bahnhofstraße, Samstag, 07.10.2023, 18:00 Uhr

(he)Am Samstagabend hat ein 21-Jähriger während einer Kontrolle in Wehrheim einen Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen und die eingesetzte Streife mehrfach aufs Übelste beleidigt. Gegen 18:00 Uhr wurde die Polizei nach Wehrheim in die Bahnhofstraße gerufen, da dort ein Mann einen Jungen in den "Schwitzkasten" genommen und zwei Mädchen anzüglich angesprochen habe. Vor Ort sollte der bis dato Unbekannte einer Kontrolle unterzogen werden. Daraufhin begann der Mann aus dem Wetteraukreis die zwei Polizeibeamten fortwährend auf niedrigstem Niveau zu beleidigen. Nachdem er sich kurz beruhigt und auf dem Stuhl des Außenbereichs eines Geschäftes hingesetzt hatte, sprang er plötzlich auf und schlug einem der Beamten unvermittelt ins Gesicht. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht und ihm wurden Handfesseln angelegt. Abschließend erfolgte der Transport zu einer Polizeidienststelle. Dort wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe genommen. Eine erkennungsdienstliche Behandlung wurde ebenfalls durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

2. Festnahme nach Flucht auf Roller,

Steinbach, Hessenring, Sonntag, 08.10.2023, 21;15 Uhr

(he)Am Sonntagabend flüchtete ein 16-Jähriger auf seinem Roller vor der Polizei und verursachte währenddessen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Schlussendlich konnte der Jugendliche festgenommen werden. Gestern Abend näherte sich eine Polizeistreife gegen 21:15 Uhr in der Feldbergstraße in Steinbach einer Gruppe Jugendlicher, der auch ein Rollerfahrer angehörte. Beim Erblicken der Polizei startete der Rollerfahrer sein Zweirad, wendete und fuhr ohne Helm beschleunigt davon. Auf Anhaltesignale der Einsatzkräfte erfolgte keinerlei Reaktion. Die Flucht führte über die Bahnstraße weiter in die Wingertstraße, bzw. den Hessenring. Hier musste ein entgegenkommendes Fahrzeug abbremsen und ausweichen, um eine Kollision mit dem Roller zu verhindern. Auf einer Grünfläche vor der Anschrift Hessenring 6 überfuhr der Jugendliche Baumsetzlinge und kollidierte mit einem Fahrradständer. Nach einer kurzen Weiterfahrt ließ der Junge den Roller fallen und flüchtete zu Fuß weiter. Im Anschluss konnte der Flüchtige dann festgenommen werden. Der Grund für sein Verhalten wurde schnell klar. Er selbst hatte keine gültige Fahrerlaubnis und ob er sich zu diesem Zeitpunkt den Roller überhaupt berechtigt angeeignet hatte, bedarf weiterer Ermittlungen. Der Fahrzeugführer, bzw. die Fahrzeugführerin, welche gestern Abend im Bereich Wingertstraße, Hessenring entsprechend Abbremsen, bzw. ausweichen musste wird gebeten, sich bei der Polizei in Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

3. Schockanruf gescheitert,

Kronberg, 06.10.2023,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit einem "Schockanruf" Bargeld erbeuten wollen. Am Freitag versuchten es die Betrüger mit dieser Masche bei einer Seniorin aus Kronberg, scheiterten jedoch in dem bekanntgewordenen Fall. Die Frau erhielt einen Anruf, in welchem geschildert wurde, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur die Zahlung einer höheren Kaution eine Haft verhindern könne. Die Angerufene ging der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigte gemeinsam mit ihrer richtigen Tochter die Polizei.

Bei den "Schockanrufen" erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck - es soll die Opfer dazu veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

4. Diebe steigen in Rohbau ein,

Neu-Anspach, Saalburgstraße, Donnerstag, 05.10.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 08.10.2023, 14:40 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen sind Unbekannte in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses in Neu-Anspach eingebrochen. In der Zeitspanne von Donnerstagnachmittag bis Sonntagnachmittag verschafften sich die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in den noch unbezogenen Neubau in der Saalburgstraße und entwendeten aus diesem einen Laptop sowie einen Tresor. Im Anschluss suchten die Unbekannten unbemerkt mit ihrem Diebesgut das Weite.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell