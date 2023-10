PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Körperverletzung in Supermarkt +++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet Bargeld +++ Zwei Fahrräder und ein E-Scooter gestohlen +++ Anmelden für Fahrrad-Codierung +++ Auffahrunfall +++ Blitzerreport

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Körperverletzung in Supermarkt,

Friedrichsdorf-Köppern, Amselweg, Mittwoch, 04.10.2023, 11.30 Uhr

(eh) Am Mittwoch kam es im Amselweg in Friedrichsdorf-Köppern zu einer Körperverletzung im dortigen Supermarkt. Eine bislang unbekannte Täterin zog einer 22-jährigen Friedrichsdorferin an den Haaren und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Die Geschädigte erlitt durch den Angriff Verletzungen im Gesicht. Hinweise zur Identität der Täterin nimmt die Polizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet Bargeld, Oberursel, 05.10.2023,

(pl)Ein Betrüger hat sich am Donnerstag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und eine Frau aus Oberursel hinters Licht geführt. Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter nahm mit der Geschädigten Kontakt auf und berichtete von einem Problem mit dem Computer der Angerufenen. Tatsächlich wollte der Mann aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider. Der Betrüger erlangte innerhalb des Gespräches die Zugangsdaten zu einem Zahlungsdienst und einer Verkaufsplattform, woraufhin es zu Geldabbuchungen kam. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Gespräche einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird sich unaufgefordert bei Ihnen melden und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie zuvor noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

3. Zwei Fahrräder und ein E-Scooter gestohlen, Oberursel, 04.10.2023 bis 05.10.2023,

(pl)Der Polizeistation Oberursel wurden am Donnerstag zwei Fahrraddiebstähle und der Diebstahl eines E-Scooters gemeldet. Zwischen Samstagnachmittag und Mittwochabend schlugen die Fahrraddiebe in der Lenaustraße in Oberursel zu und entwendeten ein am Fahrradständer angeschlossenes schwarzes Mountainbike von "Cube. Auf dem Platz der Deutschen Einheit hatten es die Diebe zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen auf einen E-Scooter von "Ninebot" abgesehen. Der Roller war an einem Fahrradabstellplatz gesichert abgestellt. In Oberursel-Bommerheim waren Täter am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 15.10 Uhr in der Bleibiskopfstraße zugange und ließen vom Abstellplatz einer Schule ein schwarzrotes Pedelec von "Zündapp" mitgehen. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Anmelden für Fahrrad-Codierung,

Bad Homburg, 13.10.2023, 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr,

Die Polizei bietet am Freitag, dem 13.10.2023, von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr vor der Polizeistation Bad Homburg Fahrradcodierungen an.

Das Angebot ist kostenlos, lediglich ein Kaufbeleg oder sonstiger Eigentumsnachweis für das Fahrrad muss vorgelegt werden. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades eingeschlagen. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist daher aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Dieser Code ermöglicht der Polizei, den rechtmäßigen Besitzer gestohlener Räder ausfindig zu machen. Ein Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist und soll Diebe abschrecken.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung notwendig unter svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Es wird empfohlen, vor dem Besuch der Aktion zu Hause die Rahmennummer des Rades mit der Nummer auf der Rechnung abzugleichen, da diese erfahrungsgemäß oft nicht übereinstimmen und eine Codierung dann nicht stattfinden kann.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

5. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten,

Bad Homburg, Hohemarkstraße, Donnerstag, 05.10.2023, 10.45 Uhr

(eh) Am Donnerstag kam es in Bad Homburg zu einem Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Autofahrern. Ein 76-jähriger Bad Homburger befuhr gegen 10.45 Uhr mit seinem Dacia die Hohenmarkstraße in Fahrtrichtung Wehrheim. Auf Höhe der Kreuzung Hohenmarktstraße/Saalburgstraße beabsichtigte er in Richtung Lindenalle abzubiegen und hielt auf der Linksabbiegerspur. Aus bislang unbekannten Gründen übersah ein 85-jähriger Mercedesfahrer dies und es kam zum Auffahrunfall. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 EUR.

6. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Bad Homburg, Urseler Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell