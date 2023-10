PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 86-Jähriger aus Starnberg (Bayern) vermisst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Der 86-Jährige Hans-Georg Wachendorf aus Starnberg (Bayern) wird derzeit vermisst. Herr Wachendorf verließ am 02.10.2023 gegen 07.00 Uhr seine Wohnung in Starnberg, vermutlich um mit dem Zug nach Frankfurt (Main) zu einem Familientreffen zu fahren. Nachdem er dort bislang nicht ankam, meldete sein Bruder ihn als vermisst. Bekannt ist inzwischen, dass der Vermisste sich am 02.10.2023 gegen 17.30 Uhr in Königstein im Taunus (Hessen) aufhielt und sich auf dem Rückweg nach Starnberg machen wollte.

Her Wachendorf ist beginnend dement und auf Medikamente angewiesen.

Der Vermisste ist ca. 1,60 m groß, schlank und etwa 60 kg schwer. Er hat grau-weißes Haar und keinen Bart. Er trägt vermutlich eine braune Lederjacke und eine graue Stoffhose, und führt eine grün-blau karierten Regenschirm mit sich. Im Anhang befindet sich ein aktuelles Lichtbild des Vermissten.

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Wachendorf werden bei der Polizeiinspektion Starnberg (Tel. 08151/3640) oder jeder nächstgelegenen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell