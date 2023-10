PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nachtrag zur Pressemeldung vom Montag, den 02.10.2023 - 17:42 Uhr +++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Im Zusammenhang mit der Pressemeldung vom Montag, den 02.10.2023, 17:42 Uhr werden Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können gebeten, Kontakt zur Polizei in Usingen unter Tel. +49 6081 92080 oder per E-Mail an pst-usingen-dgl.ppwh@polizei.hessen.de aufzunehmen.

Hat jemand am Montag, den 02.10.2023, gegen 13:00 Uhr im Bereich der B 456 (Wehrheim/Usingen) einen grauen Ford Kuga oder eine schwarze Honda ADV 350 mit auffälliger Fahrweise beobachten können? Wenn hierzu Beobachtungen gemacht wurden wird ebenfalls gebeten mit der Polizei in Usingen Kontakt aufzunehmen.

