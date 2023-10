PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Passant von Teleskoplader erfasst +++ Steinewerfer auf B456 +++ Betrunkener Radfahrer verunfallt in einem geparkten PKW +++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Hochtaunuskreis (ots)

Passant von Teleskoplader erfasst

Unfallort: 61279 Grävenwiesbach, Stockheimer Seite 24, Laubacher Kirmes Unfallzeit: Samstag, 30.09.2023, 17:13 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 30.09.2023 um 17:13 Uhr, kam es in dem Grävenwiesbacher Ortsteil Laubach beim Aufstellen des Kirmesbaumes zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger aus Weilrod, ein 29-Järhiger aus Weilmüster und 25-Jähriger Grävenwiesbacher stellten am Samstag den Kirmesbaum für die Laubacher Kirmes auf. Hierbei wurde dieser von dem 21-Jährigen und dem 29-Jährigen mittels Holzstangen aufrecht gedrückt, während der 25-Jährige den Kirmesbaum mit einem Teleskoplader stütze. Als eine der Holzstangen durchbrach, fuhr der 25-Jährige mit dem Teleskoplader nach vorne um den Kirmesbaum abzufangen. Dabei wurde der 29-Jährige vom Rad des Teleskopladers erfasst und sein Bein überrollt. Der 29-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Das Laubacher Kreuz sowie die Zufahrtsstraße von Gemünden nach Laubach mussten bis ca. 20:50 Uhr gesperrt werden.

Steinewerfer auf B456

Tatort: 61350 Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgchaussee / B 456 (Fußgängerbrücke zwischen Ricarda-Huch-Straße und Gluckensteinweg) Tatzeit: Freitag, 29.09.2023, 13:40 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 29.09.2023, warfen gegen 13:40 Uhr mehrere Jugendliche Steine von einer Brücke auf die auf der B 456 fahrenden Fahrzeuge. Hierbei wurde mindestens ein Fahrzeug, ein blauer VW Passat, beschädigt. Als Wurfgeschoss dienten hierbei ein ca. 5-10 cm großer Stein und eine leere Getränkedose. Die Fahrzeugnutzer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 700 EUR geschätzt. Bei den Tätern soll es sich um vier Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren gehandelt haben. Sie waren allesamt ca. 150 cm groß und hatten eine südländische Erscheinung. Einer der Täter trug eine weiße Jacke und einen schwarzen Rucksack. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Betrunkener Radfahrer verunfallt in einem geparkten PKW

Unfallzeit: Samstag, 30.09.2023, 00:20 Uhr Unfallort: 61462 Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße 99

In der Nacht von Freitag, den 29.09.2023, auf Samstag, den 30.03.2023, kam es in der Wiesbadener Straße 99 in 61462 Königstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 46-jährige Fahrradfahrer befuhr gegen 00:20 Uhr die Wiesbadener Straße in Fahrtrichtung Schneidhain, als er aufgrund von Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen dort geparkten BMW Mini touchierte. Infolgedessen stürzte der Fahrradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Anschließend wurde dieser in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein Sachschaden, welcher aktuell auf ca. 1000 EUR geschätzt wird.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Unfallort: 61440 Oberursel (Ts.), Oberhöchstadter Straße Unfallzeit: Samstag, 30.09.2023, 15:37 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 30.09.2023, kam es um 15:37 Uhr in der Oberhöchstadter Straße in Oberursel zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und an den Fahrzeugen hoher Sachschaden entstand. Eine 59 Jahre alte Frau aus Oberursel befuhr mit einem grauen VW Golf die Oberhöchstadter Straße. Eine 54 Jahre alte Frau aus Schmitten wollte mit einem schwarzen VW Golf aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr der Oberhöchstadter Straße einfahren. Hierbei übersah die Frau aus Schmitten die Frau aus Oberursel und die Fahrzeuge kollidierten. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt, der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

