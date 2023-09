PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Wohnhaus +++ Trinkgeldkasse erbeutet +++ E-Roller gestohlen +++ Jungenstreich mit glücklichem Ausgang +++ Schläger flüchtet unerkannt +++ Unfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl,

Königstein i.T./Schneidhain, Erlenweg, Montag, 25.09.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 27.09.2023, 13:15 Uhr

(as)In der Zeit von Montag, 25.09.2023, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 27.09.2023, 13:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Einfamilienhaus im Erlenweg in Königstein i. T./Schneidhain und erbeuteten diversen Schmuck und andere Wertgegenstände. Die Einbrecher hatten die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und waren auf gewaltsame Weise in das Haus eingedrungen. Mitsamt ihrer Beute mit derzeit unbekanntem Wert flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172-120-0 entgegen.

2. Trickdiebstahl,

Neu-Anspach, Hans-Böckler-Straße, Dienstag, 26.09.2023, 16:50 Uhr

(as)Drei unbekannte Täter haben am Dienstag, den 26.09.2023, 16:50 Uhr die Trinkgeldkasse eines Geschäftes an sich gebracht, nachdem zwei der Täter die einzige Mitarbeiterin des Geschäftes ablenkten. Die drei Diebe betraten das Geschäft in der Absicht die Mitarbeiterin in ein Gespräch zu verwickeln, sodass sie die Wegnahme der offen zugänglichen Trinkgeldkasse nicht bemerken würde. Darin befanden sich in etwa 60 EUR Bargeld. Anschließend verließen sie das Geschäft in unbekannte Richtung. Die Täter werden durch Zeugen wie folgt beschrieben: Drei männliche Personen, zwischen 25-30 Jahre alt, mit Schildmütze, zwei der Täter hatten einen Vollbart. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172-120-0 entgegen.

3. Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Friedrichsdorf/Burgholzhausen v. d. H., Mittwoch, 27.09.2023, 11:30 - 14:00 Uhr

(as)In der Zeit von 11:30 - 14:00 Uhr überwanden am Mittwoch, den 27.09.2023, unbekannte Täter zunächst die Sicherung des E-Rollers, um anschließend damit davonzufahren. Der E-Roller im Wert von ca. 300 EUR war vor der Philippp-Reis-Schule geparkt. Die Sicherung wurde gewaltsam überwunden, um dann mit der Beute unerkannt zu flüchten.

Zeugen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172-120-0 zu wenden.

4. Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Zeuge auf Fahrrad gesucht, Friedrichsdorf, Färberstraße, Dienstag, 26.09.2023, 15:50 Uhr

(as) Durch Zeugen konnte am Dienstag, 26.09.2023, 15:50 Uhr ein unbekannter Täter dabei beobachtet werden, wie dieser auf Höhe der Färberstraße in Friedrichsdorf Gegenstände ins Gleisbett legte und im Anschluss ein Zug darüberfuhr. Bei dem unbekannten Täter soll es sich laut Zeugen um einen blonden Jungen gehandelt haben. Dieser sei ebenfalls durch einen Fahrradfahrer bei seiner Tat beobachtet worden. Bei der Überfahrt seien nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Schäden am Zug entstanden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein Betreten des Gleiskörpers verboten und hoch gefährlich ist. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder diesbezüglich sensibilisieren und vor den damit verbundenen Gefahren warnen.

Der Fahrradfahrer und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter Tel.-Nr. 06172-120-0 zu melden.

5. Körperverletzung,

Friedrichsdorf/Seulberg, Cheshamer Straße, Mittwoch, 27.09.2023, 12:00 Uhr

(as)Nachdem es vor einem Lebensmittelgeschäft am Mittwoch, 27.09.2023, 12:00 Uhr zu einem Schlag ins Gesicht des Opfers gekommen war, konnte ein unbekannter Täter flüchten. Das Opfer und der Schläger hatten sich zunächst unterhalten, als der Täter unvermittelt den Schlag ins Gesicht des Opfers verübte. Dabei entstanden beim Opfer keine äußerlichen Verletzungen. Nach dem Schlag konnte der Täter in unbekannte Richtung flüchten. Die Täterbeschreibung ist wie folgt: Männlich, 1,70m groß, beige Kappe, schwarze Jacke, schwarze Hose, weiße Turnschuhe des Herstellers Ascics.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeistation in Bad Homburg v. d. H. unter Tel.-Nr. 06172-120-0 entgegen.

6. Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person, Oberursel (Taunus)/Stierstadt, Kiesweg, Mittwoch, 27.09.2023, 14:45 Uh

(as)Am Mittwoch, 27.09.2023, 14:45 Uhr kam es im Kiesweg in Oberursel (Taunus)/Stierstadt zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW, wobei sich der Fahrradfahrer verletzte und der PKW-Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Unfallhergang muss derzeit weiter ermittelt werden. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Fahrradfahrer sehr stark ab und kam dabei zu Fall. Hierbei wurde er verletzt und das Fahrrad beschädigt. Der PKW-Fahrer sei weggefahren, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Die Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter Tel.-Nr. 06171-6240-0 entgegen.

7. Sachbeschädigung,

Usingen, Raiffeisenstraße, Donnerstag, 21.09.2023, bis Mittwoch,27.09.2023, 14:30 Uhr

(as)Am Mittwoch, 27.09.2023, konnten durch einen Zeugen Beschädigungen an einem Zaun eines Unternehmens in der Raiffeisenstraße in Usingen entdeckt werden, welcher letztmalig am Dienstag, 21.09.2023, unbeschädigt gesehen wurde. Unbekannte Täter hatten den Zaun auf unbekannte Art und Weise beschädigt. An dem Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 EUR. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter Tel.-Nr. 06081-9208-0 in Verbindung zu setzen.

