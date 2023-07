Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR, (go), WOLFHAGEN, Mittwoch, der 05.07.2023, 17:20 Uhr. Ein 16 jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades aus Hardegsen hielt verkehrsbedingt an einer Ampelanlage. Dies wurde von einem 17 jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades aus Hardegsen zu spät bemerkt, wodurch es zu einer seitlichen Berührung beider Krafträder kam. Der 17 jährige Fahrer stürzte und wurde mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht. An beiden Krafträder entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1050 Euro.

