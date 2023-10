PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt, B456, Höhe Wehrheim, Montag, 02.10.2023, 13:05 Uhr

(he) Heute Mittag kam es auf der B456 in Höhe Wehrheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt und noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Um kurz nach 13:00 Uhr befuhr ein 84-jähriger Ford-Fahrer die B456 aus Richtung Bad Homburg kommend in Richtung Usingen. Zeitgleich war der 48-jährige Zweiradfahrer auf seiner Honda in entgegengesetzter Fahrtrichtung in Richtung Bad Homburg unterwegs. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet der Pkw-Fahrer kurz vor der Einmündung "Heisterbachstraße" aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad. Hierbei wurde der Motorradfahrer mit großer Wucht von seiner Maschine geschleudert und kam im Grünstreifen zum Liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien.

Der Bereich der Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Polizeihubschrauber fertigte Lichtbilder von der Unfallstelle. Ein Unfallgutachter kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zum Einsatz. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Sperrung wird nach Abschluss der Unfallaufnahme, der Abschleppung der beteiligten Fahrzeuge, sowie einer Fahrbahnreinigung gegen 18:30 Uhr wieder aufgehoben.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell