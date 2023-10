PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: "WhatsApp-Betrüger" leider erfolgreich +++ Diebstahl von Hofgelände +++ Alarmanlage vertreibt Unberechtigten aus Weinstand +++ Hochwertiges E-Bike entwendet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. "WhatsApp-Betrüger" leider erfolgreich, Oberursel, Berliner Straße, Sonntag, 01.10.2023, 12:00 Uhr

(he)Am gestrigen Sonntag kontaktierten Betrüger via SMS und WhatsApp eine Seniorin aus Oberursel und erbeuteten im weiteren Verlauf fast 2.500 Euro. In den Mittagsstunden meldete sich ein Täter via SMS und gaukelte der Geschädigten vor, dass ihr Sohn Kontakt aufgenommen habe. Im weiteren Verlauf solle die "neue Nummer" über WhatsApp angeschrieben werden. Für die unbekannte Rufnummer haben die Täter immer wieder verschiedenste Erklärungen: Handy verloren, Handy defekt, Probleme mit dem Netzbetreiber, neues Handy gekauft, usw. Nun kommen die Straftäter jedoch schnell zum Kern ihres Anliegens. Weil es eben Probleme mit dem eigenen Handy gibt, oder man gerade nicht "flüssig" sei, werden Familienangehörige gebeten, die Begleichung einer Rechnung zu übernehmen. Eine Rückerstattung des Geldes wird natürlich versprochen! Auch in dem vorliegenden Fall wollte "die Mutter natürlich ihrem Sohn" helfen und überwies knapp 2.500 Euro. Im Nachgang fällt der Betrug meist recht schnell auf. Es kommen Zweifel und man kontaktiert den Sohn mit der altbekannten Nummer. Dann ist die Überraschung groß. Lassen Sie sich nicht von den Tätern hinters Licht führen. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen sofort. Echte Familienangehörige erscheinen bei Ihnen zu Hause; persönlich! Übergeben Sie kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen und tätigen Sie auf keinen Fall ohne Rücksprache mit ihren Verwandten unter der altbekannten Nummer solche Überweisungen.

2. Diebstahl von Hofgelände,

Grävenwiesbach-Hundstadt, Sonnenhof, Samstag, 30.09.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 01.10.2023, 06:20 Uhr

(he)In der Nacht von Samstag auf Sonntag des vergangenen Wochenendes waren Diebe in Grävenwiesbach-Hundstadt auf einem landwirtschaftlichen Anwesen unterwegs und entwendeten dort Anbauteile zweier Traktoren im Gesamtwert von circa 3.600 Euro. Zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 06:20 Uhr gelangten die Täter unbemerkt auf den Hof und machten sich dort an den zwei Traktoren zu schaffen. Anschließend gelang ihnen mit zwei hydraulischen Oberlenkern unbemerkt die Flucht. Hinweise nimmt die Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081)9208-0 entgegen.

3. Alarmanlage vertreibt Unberechtigten aus Weinstand, Friedrichsdorf-Seulberg, Veilchenweg, Samstag, 30.09.2023, 16:25 Uhr

(he)Am vergangenen Samstag, dem 30.09.2023 stieg ein mutmaßlicher Dieb in Seulberg in einen Weinstand ein, wurde jedoch nach kurzer Zeit von der installierten Alarmanlage vertrieben. Der Unbekannte öffnete gegen 16:25 Uhr den im Veilchenweg aufgestellten Weinstand und kletterte in diesen. Als nun eine Alarmanlage ertönte, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Beschreibung: 20-25 Jahre, circa 1,80 Meter groß, sportliche Statur, Dreitagebart, weiße Mütze, Adidas Sportjacke, lange Hose, Adidas Sportschuhe, südländischer Phänotyp. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Hochwertiges E-Bike entwendet,

Kronberg, Am Hang, Samstag, 30.09.2023, 02:30 Uhr bis 03:50 Uhr

(he) In der Nacht von Freitag auf Samstag des vergangenen Wochenendes entwendeten unbekannte Diebe in Kronberg in der Straße "Am Hang" ein E-Bike im Wert von circa 5.000 Euro. Bei einem zweiten Rad scheiterten die Diebe an der Sicherung. Die zwei angegangenen Räder standen gegen 02:30 Uhr mit Schlössern gesichert auf dem Gehweg. Um 03:50 Uhr wurde der Diebstahl dann festgestellt. Ein E-Bike der Marke Cube war samt Schloss verschwunden. An einem zweiten Rad war das Schloss beschädigt. Das gestohlene Rad ist schwarz, es klebt ein Aufkleber auf dem Rahmen und der linke Bremshebel ist abgebrochen. Die Polizei in Königstein bittet unter der Rufnummer (06174) 9266-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

