POL-PPRP: Kein gültiger Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots) - Einer 64-Jährigen wurde am 30.03.2023, gegen 12:15 Uhr, in der Straßenbahnlinie 4 zwischen den Haltestellen "Rohrlachstraße" und "Berliner Platz" ihr Geldbeutel geklaut. Dieser befand sich in ihrem Rucksack, welcher an ihrem Rollator hing. Im Portemonnaie waren etwa 130 Euro Bargeld. Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

