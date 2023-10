Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Unfall in Bus nachträglich angezeigt

Mainz (ots)

Am Freitagmorgen stürzte eine 49-Jährige in einem Linienbus der Mainzer Mobilität und erlitt dabei Verletzungen. Der Unfall wurde am Freitagabend der Polizei mitgeteilt.

Um 7:27 Uhr, am Freitag, 29.09.23 fuhr der Fahrer eines Busses der Linie 80 in Laubenheim am Bahnhof an. Die gerade erst zugestiegene 49-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt noch nicht und verlor dabei das Gleichgewicht. Hierdurch stürzte sie und erlitt Verletzungen am Arm. Der Busfahrer bemerkte dies, hielt den Bus an, sorgte sich um die Verletzte und verständigte die Verkehrsmeister der Mainzer Mobilität und den Rettungsdienst. Dieser brachte die Verletzte in ein Mainzer Krankenhaus. Am Freitagabend teilte sie den Unfall der Mainzer Polizei mit, die nun die weiteren Ermittlungen übernimmt.

Wer sachdienliche Hinweise zu Geschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

